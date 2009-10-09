На Чернігівщині у вересні кількість безробітних зменшилася на 5%

У Чернігівській області, за даними державної служби зайнятості, на 1 жовтня на обліку перебувало 19,7 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, з них 98% мали статус безробітних.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Чернігівській області.

Кількість зареєстрованих безробітних за місяць зменшилася на 4,9%, та на 1 жовтня становила 19,3 тис. осіб. Відповідно, показник рівня зареєстрованого безробіття теж скоротився, на початок жовтня становив 3% (на початок вересня – 3,2%).

Серед безробітних кожен другий раніше займав місце робітника, кожен третій – посаду службовця, а кожен шостий – не мав професійної підготовки.

За сприяння державної служби зайнятості у вересні 2009р. працевлаштували 1,3 тис. осіб.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття впродовж вересня 2009 р. на допомогу у зв’язку з безробіттям в області витратили 10,7 млн. грн. Середній розмір допомоги становив 601 грн.