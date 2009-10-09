У Києві проходить ярмарок білоруських товарів

З 9 по 11 жовтня у Солом’янському районі Києва на вул. Стадіонній проведуть міжрегіональний ярмарок, на якому буде представлена сільськогосподарська продукція, продовольчі та непродовольчі товари підприємств-виробників Республіки Білорусь. Ярмарок працюватиме з 8.00 до 17.00.

Про це УНІАН повідомила прес-служба КМДА.

За повідомленням, 10 жовтня в столиці також проведуть 5 ярмарків сільськогосподарської продукції від безпосередніх товаровиробників з різних областей України.

На ярмарках киянам та гостям міста запропонують широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, картопля, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів.

Ярмарки відбудуться:

- у Голосіївському районі на просп. Глушкова, 36,

- в Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43,

- у Печерському районі на вул. П. Лумумби, 25-27,

- у Святошинському районі на вул. Прилужній,

- у Солом’янському районі на вул. Козицького.

Традиційно на ярмарках кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію за цінами на 10-15 % нижчими від ринкових.