67% перевірених пунктів громадського харчування працювали з порушеннями

У Донецькій області 67% перевірених пунктів громадського харчування, або 101 зі 150 пунктів працювали з порушеннями.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на начальника відділу ветеринарної міліції обласного УВС Бориса ШЕВЧЕНКА.

За його словами, в Донецькій області за останні 4 місяці (червень-вересень) міліція перевірила майже 90 закладів масового відпочинку. Особливу увагу правоохоронці приділяли дитячим таборам і пансіонатам. «Діяльність однієї з подібних установ довелося навіть припинити, оскільки виявили серйозні порушення відповідних ветеринарно-санітарних норм», - сказав Б.ШЕВЧЕНКО.

Він зазначив, що на сьогодні працівники ветеринарної міліції перевірили 150 пунктів громадського харчування, у двох третіх з них, або в 101 пункті харчування виявили порушення, і винних притягнули до адміністративної відповідальності. Припинили діяльність 44 об`єктів, які займалися виготовленням і продажем продуктів харчування. В одному з випадків матеріали перевірки направили до прокуратури.