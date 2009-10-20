Пиво «Оболонь» увійшло до числа кращих товарів Києва

У Київській міській державній адміністрації 15 жовтня відбулося нагородження переможців, лауреатів та фіналістів регіонального рівня Всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України» у 2009 році в м. Києві. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії-учасника конкурсу.

Відзначають, що на сьогодні це чи не єдиний професійний державний конкурс якості продукції, що проводиться на національному рівні. Повідомляють, що серед продукції півсотні столичних виробників у номінації «Продовольчі товари» категорії «Великі підприємства» переможцем стало пиво «Оболонь Преміум».

У переліку показників, які стали визначальними під час визначення фіналістів, були рівень споживчих та органолептичних властивостей продукту у порівнянні з найкращими аналогами, рівень соціальної конкурентоспроможності (ціна та доступність для українського споживача), відгуки безпосередньо споживачів та контролюючих органів. Враховували також якість сировини, з якої виготовляється продукція, рівень стабільності показників якості товару, географія розповсюдження.

Коментуючи перемогу у конкурсі, директор з якості ЗАТ «Оболонь» Валентина МИКУСЕВИЧ відзначила, що якість пива «Оболонь» ретельно контролюється на всіх етапах виробництва. «Ми уважно стежимо за якістю сировини, з якої вариться пиво. Саме тому виготовляємо солод на власному заводі у Хмельницькій області, який є найсучаснішим у Європі. Це гарантує найвищі показники якості солоду, а відтак – і готового продукту».

Участь у Всеукраїнському конкурсі «100 кращих товарів України» вже стала доброю традицією для «Оболоні». Переможцями та лауреатами минулих конкурсів були пиво «Оболонь Світле», «Магнат», безалкогольний напій «Живчик», мінеральна вода «Оболонська» тощо. Цьогорічна перемога ще раз підтверджує найвищий рівень якості продукції ЗАТ «Оболонь». Важливу роль у цьому відіграє міжнародна сертифікація на підприємстві одразу чотирьох систем управління: ISO 9001:2001 (Системи управління якістю), ISO 22 000:2007 (Системи управління безпечністю харчових продуктів), ISO 14 001:2006 (Системи екологічного керування), OHSAS 18 001:2006 (Системи управління безпекою та гігієною праці).

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.