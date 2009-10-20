Верховна Рада ухвалила закон про підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати

Верховна Рада України ухвалила закон «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати у 2010 році».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 254 із 429 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Не голосувала в повному складі за цей законопроект фракція БЮТ і частково фракція «Наша Україна – Народна самооборона».

Депутати не підтримали жодної поправки до даного законопроекту й ухвалили його в цілому в редакції першого читання.

Закон встановлює прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, закон передбачає мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

У 2009 році в Україні Кабінет Міністрів України встановив мінімальний рівень заробітної плати з 1 січня у розмірі 605 грн., з 1 квітня – 625 грн., з 1 липня – 630 грн., з 1 жовтня – 650 грн., з 1 грудня 2009 року – 669 грн.