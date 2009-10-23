У Житомирі відновили навчання у школах

У Житомирі відновили навчальний процес у всіх школах.

Як повідомив УНІАН заступник Житомирського міського голови Олег СТАРИНЕЦЬ, «сьогодні у Житомирі врегульовано ситуацію з теплопостачанням шкіл, дитсадків та інших об’єктів соціальної сфери. Вони обігріваються, і навчання в школах міста відновлено».

При цьому О.СТАРИНЕЦЬ уточнив, що сказане не стосується поки що житомирського дитсадка №69, де, за його словами, ліквідовується аварія на трубопроводі, а також житомирської школи №15, де триває заміна котлів.

О.СТАРИНЕЦЬ наголосив також, що у цих двох закладах до кінця дня ремонтні роботи завершать, та роботу ці заклади відновлять.

Нагадаємо, що через проблеми з теплопостачанням раніше у Житомирі на кілька днів тимчасово було припинено навчання у деяких школах.