В Україні найнижчий у Європі показник кількості питної води на людину

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН констатує, що в Україні найнижчий в Європі показник кількості питної води на одного жителя країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції в Донецьку.

«Для того, щоб людина нормально себе почувала, за всіма стандартами необхідно, щоб на душу населення припадало 1700 кубометрів води, а в Україні – трохи більше 1 тис. кубометрів. Це найнижчий показник у порівнянні з усіма європейськими державами», - сказав спікер.

Він вважає, що проблема питної води «має бути темою першочергової уваги у державному бюджеті». «Тому що це планетарна проблема, яка сьогодні не менш гостро відчувається в Україні», – заявив він.

За словами В. ЛИТВИНА, окрім кількісної проблеми, в країні існує і проблема якості питної води. «Є якісний показник. Ми п`ємо умовно питну воду, і я переконаний, що не один рік поспіль потрібно виділяти на реалізацію державної програми забезпечення водою колосальні гроші. Я переконаний, що люди, суспільство, країна підтримають саме такий підхід. Я переконаний, що вони погодяться трохи потерпіти в інших сферах, якщо прозоро, ефективно і результативно вирішуватиметься ця проблема питної води. Бо абсолютно очевидно, що 80% усіх хвороб – це від якості води, яку ми споживаємо», – заявив спікер.

В.ЛИТВИН нагадав, що на сьогодні у світі від нестачі води щороку помирає до 5 млн. людей. «Подальші конфлікти і проблеми не в останню чергу виникатимуть через питну воду», – зазначив спікер. Тому, вважає він, ці чинники слід враховувати «і, відповідно, працювати» – визначитися з пріоритетами і реалізувати їх.