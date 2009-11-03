У Києві маршрутки зупинятимуться на вимогу у всіх місцях, визначених ПДР

Столична влада планує дозволити приватним перевізникам здійснювати посадку-висадку пасажирів на вимогу у всіх місцях, що визначені Правилами дорожнього руху.

Відповідний проект рішення Київради оприлюднено на офіційному веб-порталі Київської міської держадміністрації.

Цим документом передбачено внести зміни до рішення Київради від 9 липня 2009 року № 722/1828 «Про внесення змін до рішення Київради від 15.03.07 № 260/921 «Про затвердження Умов організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м.Києві».

Головним розробником проекту є Головне управління транспорту КМДА.

Документ підготовили з метою забезпечення відповідності вимогам чинного законодавства.

Зауваження та пропозиції приймають протягом місяця - з 2 листопада до 2 грудня.

Довідка УНІАН. 9 липня Київрада визначила, що висадка і посадка пасажирів маршрутного таксі здійснюватиметься у межах 15-метрової зони від громадських зупинок транспорту.

Голова постійної комісії Київради Дмитро ОЛІЙНИК тоді в інтерв’ю журналістам висловив думку, це рішення не є “продуктивним”, тому що діюча система перевезень пасажирів у місті заснована на тому, що “маршрутне таксі може зупинятися як на зупинкових комплексах, так і на вимогу пасажира”. Тобто, за словами Д.ОЛІЙНИКА, на сьогодні маршрутка може зупинятися на прохання пасажира в усіх місцях, де немає дорожніх знаків, що забороняють це.