Молоко щасливих корів розливають у дизайнерські пляшки

Студія Rise Design Office створила упаковку для натурального японського молока Forest Milk. Корови, що дають це молоко, цілий рік вільно пасуться в незайманих лісах. На думку власників ферми, це покращує смак готового продукту: щасливі корови дають краще молоко. Радісний і природний настрій повинна передавати і упаковка. Можна сказати, що дизайнерам це вдалося. Малюнки дерев на пляшці виконані в одному стилі з шрифтовим оформленням, а простоту і чарівність натурального молока підкреслює кришка з папером.

DairyNews