Україна має запропонувати сценарій подолання продовольчої кризи

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що Україна повинна вийти на світову арену з пропозицією глобального подолання продовольчої кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив на прес-конференції в Кіровограді, де перебуває з робочою поїздкою.

«Сьогодні ми реформували сільське господарство до того, що галузь стала неконкурентноздатною. Середня врожайність становить 24 центнера з гектара, а близько половини всієї аграрної продукції країна закуповує ззовні», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

У його баченні держава повинна розвивати крупнотоварне село, організувати для селян прозорі дотації, збільшувати присутність на внутрішніх ринках вітчизняного виробника.

Крім того, на думку А.ЯЦЕНЮКА, Україна повинна поліпшувати якість обробки зернової продукції, яку постачатиме на зовнішній ринок.

«Це єдиний шлях для нашої країни вийти на світову арену – через подолання продовольчої кризи», - переконаний А.ЯЦЕНЮК.