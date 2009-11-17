Виробництво ковбас в Україні знизилося на 20%

Виробництво ковбасних виробів в Україні за підсумками січня-жовтня цього року склало 217 тис. тонн, що на 20,2% нижче за аналогічний період 2008 р.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, в жовтні виробництво ковбас склало 21,8 тис. тонн, що на 2,3% менше за вересень 2009 р. і на 22,1% менше за жовтень 2008 р.

Довідка УНІАН. В Україні виробництво ковбас в 2008 році зросло на 0,7% – до 322 тис. тонн, у порівнянні з 2007 роком.