Ветслужба заборонила ввезення свиней і продукції з них із Норвегії

Головний державний інспектор ветеринарної медицини України своїм розпорядженням заборонив з 23 листопада 2009 року ввезення свиней, продуктів і сировини з них з адміністративної території Королівства Норвегії (Норд-Тронделаг).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті ветеринарної медицини України.

Повідомляють, що згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на вказаній території зареєстровано захворювання свиней грипом A/H1N1 (2009).