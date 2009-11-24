Ветслужба заборонила ввезення свиней і продукції з них із Норвегії
10:27, 24 листопада 2009Права споживачів
0 0
З 23 листопада
Головний державний інспектор ветеринарної медицини України своїм розпорядженням заборонив з 23 листопада 2009 року ввезення свиней, продуктів і сировини з них з адміністративної території Королівства Норвегії (Норд-Тронделаг).
Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті ветеринарної медицини України.
Повідомляють, що згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на вказаній території зареєстровано захворювання свиней грипом A/H1N1 (2009).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter