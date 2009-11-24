Скільки коштує щастя?

Скільки грошей слід дати людині, аби вона відчула таку ж радість, як, наприклад, від народження дитини? А скільки забрати, аби засмутити її, як від втрати коханого? Науковці вирахували ціну людського щастя та горя.

Дослідники вже неодноразово намагалися вирахувати, скільки коштує людське щастя. Найбільша проблема полягала в розмитості цього поняття, тому відомий австралійський економіст Пол ФРІЖТЕРС вирішив звузити сферу своїх досліджень до конкретних радощів чи печалей, як-то весілля чи розлучення.

Упродовж восьми років він спостерігав за особистим життям 10 тисяч австралійців, які мали оцінювати рівень своєї щасливості від тієї чи іншої життєвої ситуації за шкалою від 0 до 10. За економічною термінологією, П.ФРІЖТЕРС, визнаний одним з найкращих економістів у світі віком до 40 років, назвав це підрахунком «психічних витрат» і «психічних пільг».

З’ясувалося, що сума, в яку «обходяться» ті чи інші події, напряму залежить від статі опитуваного. Так, наприклад, виявилося, що чоловіки переживають і радість, і смуток гостріше, ніж жінки.

Наприклад, якщо справа доходить до розлучення, це «спустошує» чоловіка настільки, ніби він щойно втратив понад сто тисяч доларів. Жінку ця подія травмує значно «дешевше» - всього на вісім з половиною тисяч. Така ж тенденція й з весіллями. Для чоловіка одруження рівнозначне плюсові у майже 30 тисяч доларів, для жінки – лише 15 тисяч.

Радість від народження дитини у чоловіка рівносильна одержанню 30,7 тисяч доларів, у жінки – трохи більше восьми тисяч. Смерть дитини чи партнера у чоловіка прирівнюється до втрати 590 тисяч доларів, у жінки – мінус у 123 тисячі. П.ФРІЖТЕРСА не дивує така різниця. «Втрати мають значно більший вплив на людину, аніж прибутки», - стверджує економіст.

Цікаво, що переїзд сприймається жінками приблизно так само, як прибуток у дві тисячі доларів, а от для чоловіка це навпаки – збитки на 10 тисяч.

Таку різницю в оцінці чоловічих та жіночих переживань дослідники пояснюють не меншою емоційністю представниць прекрасної статі, а просто різним ставленням чоловіків і жінок до грошей. Відповідно, й грошовий еквівалент емоцій різний.

Раніше схожі підрахунки здійснювали британські дослідники Стів ГЕНРІ і Девід АЛЬБЕРТС. У книзі «Насправді ви багаті, просто поки що про це не знаєте» вони оцінили позитивні емоції від фрази «я люблю тебе» у майже 200 тисяч доларів.

“Німецька хвиля”