Авіакомпанія BMI припинить перельоти між Лондоном і Києвом

Авіакомпанія BMI, друга за величиною авіакомпанія Великобританії в лондонському аеропорту "Хітроу", оголосила про початок програми реструктуризації, яка передбачає тимчасове припинення деяких рейсів авіакомпанії у зв`язку з надзвичайно несприятливими ринковими умовами. Як повідомила УНІАН прес-служба авіакомпанії, через реструктуризацію маршрут Лондон-Київ буде припинений з 10 січня 2010 р.

Згідно з повідомленням, також будуть припинені такі маршрути: Лондон, "Хітроу" – Тель-Авів (останній виліт з "Хітроу" відбудеться 9 січня 2010 року), Лондон, "Хітроу" – Алеппо (Сірія) (останній рейс з "Хітроу" запланований на 9 січня 2010 року, останній рейс з Алеппо – на 10 січня 2010 року), Лондон, "Хітроу" – Амстердам (останні рейси заплановані на 27 березня 2010 року), Лондон, "Хітроу" – Брюссель (останні рейси заплановані на 9 січня 2010 року).

Генеральний директор BMI Домінік ПОЛ відзначив, що можливість перебронування квитків нададуть всім пасажирам починаючи з 2 грудня 2009 року.

Як наголошують у повідомленні, припинення рейсів направлене на підвищення прибутковості авіакомпанії BMI, яка зараз знаходиться в 100% власності «Люфтганзи», що хоче вивести авіакомпанію на колишній рівень рентабельності. За даними компанії, в майбутньому вона розвиватиме рейси, які обслуговують нафтові і енергетичні ринки, а також ринки, що розвиваються. Ключовою цільовою аудиторією авіакомпанії будуть пасажири бізнес-класу і пасажири, які подорожують з метою відвідати друзів і родичів.

За даними компанії, в квітні 2010 року BMI завершить договір лізингу двох літаків Airbus 330. Таким чином, на рейсі Лондон, "Хітроу" - Каїр використовуватимуть Airbus 321.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня 2009 р. авіакомпанія BMI почала польоти за маршрутом Київ (Бориспіль) – Лондон (Хітроу).

Довідка УНІАН. Компанія BMI заснована в 1938 році як Air Schools Ltd, що спеціалізувалася на підготовці пілотів. Після ряду реорганізацій у 1964 році компанія була перейменована в British Midland Airways. Нинішня назва – BMI – компанія отримала після ребрендингу в 2003 році. 1 липня 2000 року компанія увійшла в Star Alliance.

Флот компанії складається з 3 далекомагістральних Airbus A330, 2 далекомагістральних Boeing B757, середньомагістральних Airbus A321 (8 лайнерів), Airbus A320 (10 лайнерів) і Airbus A319 (11 лайнерів).