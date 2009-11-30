У Херсоні забракували майже всю перевірену рибу

Державне підприємство «Херсонстандартметрологія» за 10 місяців 2009 року забракувало майже всю перевірену рибну продукцію.

Про це УНІАН повідомили в ДП «Херсонстандартметрологія».

Згідно з повідомленням, співробітники «Херсонстандартметрології» під час виробництва, зберігання і гуртової реалізації перевірили 54,04 тонни рибної продукції вартістю 287,266 тис. грн.

Через невідповідність рибних продуктів вимогам нормативної документації забракували 52,062 тонни (96%) перевіреної продукції на суму 256,305 тис. грн.

Також повідомляють, що перевірили 11 підприємств, на кожному з яких виявили порушення якості рибної продукції.

Так, на підприємствах рибної галузі Херсонської області немає лабораторій з перевірки якості продукції.

За порушення було заборонено реалізацію 12 найменувань і 9 партій рибопродуктів, підприємства оштрафовані на 28,88 тис. грн., 9 посадовців притягнуто до адміністративної відповідальності.