У містах України досліджують якість теплозабезпечення

У чотирьох містах України реалізуватимуть проект USAID «Реформа міського теплозабезпечення».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час зустрічі заступника міського голови Луцька Петра ГОЦАЛЮКА з президентом Інституту місцевого розвитку Ольгою РОМАНЮК, що є провідним місцевим виконавцем проекту в Україні.

Луцьк увійшов у четвірку міст-переможців проекту «Реформа міського теплозабезпечення», крім нього, програму реалізовуватимуть ще у Львові, Краматорську та Євпаторії.

Як повідомила О.РОМАНЮК, в рамках виконання Проекту USAID "Реформа міського теплозабезпечення в Україні" у Луцьку працюватиме робоча група консультантів Інституту місцевого розвитку, яка здійснюватиме вибіркове обстеження споживачів послуг централізованого теплопостачання та аналіз їхньої платоспроможності. Загалом фахівці інституту мають намір обстежити 500 абонентів.

За словами О.РОМАНЮК, загалом мета такого дослідження полягає у вивченні думки мешканців обраних міст про якість послуг централізованого опалення, можливостей оплати послуг, готовності платити більше за умови підвищення якості послуг, зацікавлення в реалізації енергозберігаючих заходів та готовності співфінансувати їх впровадження. Під час дослідження також зроблять оцінку взаємовідносин між споживачами та постачальниками послуг, а також очікуваної поведінки споживачів в умовах підвищення цін на газ.

Містам-переможцям протягом 2,5 років надаватиметь допомогу в проведенні енергоаудиту та аналізу стану систем теплопостачання, розробці муніципальних енергетичних планів, підготовці нормативно-правової бази та технічних специфікацій пристроїв обліку, впровадженні енергоефективних технологій та моніторингу результатів усіх впроваджених проектів. Крім цього, проект «Реформа міського теплозабезпечення» сприятиме створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, асоціацій співвласників, а також житлових кооперативів, що має на меті покращення управління та підвищення фінансової відповідальності серед власників житла.

Як повідомлялося, ще у лютому 2009 року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило, що проект «Реформа міського теплозабезпечення» протягом трьох років реалізуватиме компанія International Resurses Group (IRG). Вартість проекту - 13 млн. доларів США. IRG працюватиме з такими організаціями США як Alliance to Save Energy, RTI International, Taylor-deJongh i Ayrlie Partners, «ЕнЕффект-Консалт» з Болгарії, а також українськими партнерами – Інститутом місцевого розвитку, енергоефективними містами України, «ЮрЕнерго» та «ОптімЕнерго».

Луцьк з 2008 року є членом асоціації «Енергоефективні міста України», спільно з якою місто бере участь у таких загальноєвропейських ініціативах як «Угода мерів» та MODEL-СIUDAD.