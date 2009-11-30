У Вінниці популяризують здоровий спосіб життя

У Вінниці стартувала акція «Ти вартий кращого» з метою популяризації здорового способу життя.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Згідно з повідомленням, акція «Ти вартий кращого» полягає у зустрічі школярів з вінницькими спортсменами, які стали відомі в усьому світі. Першими відвідали дві вінницькі школи інтерконтинентальний чемпіон з боксу за версією WBA В`ячеслав УЗЄЛКОВ та олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Наталя ДОБРИНСЬКА, де вони поспілкувалися з учнями та провели спільно з міською владою прес-конференцію.

«Дуже важливо, аби батьки водили своїх дітей у спортклуби та на секції, щоб приділяли цьому велику увагу, адже люди, які займаються спортом, тренують не тільки тіло, у них загартовується і характер», - підкреслила олімпійська чемпіонка.

В.УЗЄЛКОВ розповів, що коли він починав займатися боксом, то зали не були так оснащені, як сьогодні. Він також вважає, що їхній з Н.ДОБРИНСЬКОЮ приклад, простих вінничан, які «вибились в люди», - гарний стимул для дітей займатись спортом і досягати вершин.

У свою чергу голова Комітету з фізичної культури та спорту міської ради Сергій КРАЄВСЬКИЙ зазначив, що видатки з міського бюджету на спорт збільшено удвічі. За його словами, держава щороку виділяє на спортивну галузь міста 2,5 млн. грн., у той час як лише на зарплати тренерам потрібно 5 млн. грн. Практично все фінансове навантаження на розвиток фізичної культури і спорту бере на себе міський бюджет, сказав він.