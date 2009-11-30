70% інтернет-користувачів не можуть жити без мережі

70% користувачів не мислять себе без інтернету.

Про це свідчать результати дослідження міжнародної консалтингово-аудиторської компанії Synovate.

В опитуванні, присвяченому ринку медіа та реклами, взяло участь 8600 респондентів з усього світу.

Лідирують за інтернет-залежністю британці: серед опитаних представників цієї нації 92% зізналися в пристрасті до інтернету, за ними йдуть іспанці (91%) та австралійці (90%). Четверте місце поділили між собою данці й американці.

Цікаво, що країни з найбільшою інтернет-аудиторією, наприклад, Китай, показали не дуже високий, у порівнянні з європейцями, рівень інтернет-залежності (70%). Найменш прихильною до інтернету виявилася Канада (46%).

Виконавчий директор Synovate Стів ГАРТОН повідомив, що компанія провела дослідження в першу чергу для маркетингових фахівців, оскільки інтернет-залежність позначає ринки з потенційними клієнтами онлайн-магазинів і сервісів. Щоб добре просувати свій продукт, їм необхідно зрозуміти свою аудиторію, те, як саме їхнє життя перетинається з медіа і брендами.

У більшості країн, чиї дані є в опитуванні, учасники або ж зізнавалися в тому, що "не змогли б жити без інтернету", або ж "дуже без нього нудьгували б".

ТСН