У Львові вчетверте визначать найгарнішу різдвяну вітрину
13:58, 02 грудня 2009Права споживачів
0 0
Протягом грудня-січня
Четвертий рік поспіль Галицька районна адміністрація Львова оголошує конкурс серед підприємців на найкраще оформлену вітрину до новорічно-різдвяних свят.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Львівської міської ради.
Повідомляють, що подарунки переможцям конкурсу будуть не за бюджетні кошти, а за гроші меценатів.
«Зараз ми думаємо над тим, якою буде нагорода для переможців. Найімовірніше, це буде не грошова нагорода, а подарунки. Впродовж грудня-січня проводитимемо моніторинг вітрин, і вже вкінці січня або на початку лютого оберемо переможця. Підприємці, які облаштують найгарніші вітрини, отримають цінні подарунки», – розповідає голова Галицької районної адміністрації Ірина МАРУНЯК.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter