У Львові вчетверте визначать найгарнішу різдвяну вітрину

Четвертий рік поспіль Галицька районна адміністрація Львова оголошує конкурс серед підприємців на найкраще оформлену вітрину до новорічно-різдвяних свят.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Повідомляють, що подарунки переможцям конкурсу будуть не за бюджетні кошти, а за гроші меценатів.

«Зараз ми думаємо над тим, якою буде нагорода для переможців. Найімовірніше, це буде не грошова нагорода, а подарунки. Впродовж грудня-січня проводитимемо моніторинг вітрин, і вже вкінці січня або на початку лютого оберемо переможця. Підприємці, які облаштують найгарніші вітрини, отримають цінні подарунки», – розповідає голова Галицької районної адміністрації Ірина МАРУНЯК.