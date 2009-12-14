У Львові сьогодні відкрили «Фабрику святого Миколая»

З 14 до 18 грудня з 10.00 до 19.00 у приміщенні Львівського Палацу Мистецтв (Коперніка, 17) працюватиме «Фабрика Святого Миколая».

Про це УНІАН повідомила прес-служба Львівської міської ради.

За повідомленням, фабрика працюватиме в рамках благочинної акції «Миколай про тебе не забуде», яку вже дев’ятий рік поспіль проводить МГО «Академія Української Молоді» спільно з навчальними закладами Львова. Партнерами акції у Львові є соціально-мистецька ініціатива «Сніжність», Український Католицький Університет, Львівська міська рада.

Протягом тижня на Фабриці Миколая працюватиме близько 600 волонтерів: старшокласників і студентів.

На Фабриці є такі відділи: прийом речей, видача адрес, сортування речей, пакування подарунків, перевірка якості спакованих подарунків, приготування до святкової акції в місті.

Як стверджують організатори, волонтери вже працюють дуже інтенстивно, адже до Дня Святого Миколая залишилися лічені дні.

Всі небайдужі можуть принести на фабрику іграшки, солодощі, канцелярські речі та дитячі книжки.

Ініціатори акції запрошують усіх людей доброї волі стати Ангелами Добра та допомогти подарувати радість, щастя та усмішки тим, хто цього справді потребує.