Ціни на сільгоспринках Криму зросли на 16,3%

Об`єм продажу сільськогосподарських продуктів на ринках Автономної Республіки Крим в січні-листопаді знизився, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 р., на 7,4%, при цьому ціни зросли на 16,3%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, за 11 місяців у Криму продукти тваринництва подорожчали на 18,3%, при цьому об`єм їх продажів зріс на 9,8%.

Об`єм продажів продукції рослинництва зменшився на 17,8% при зростанні цін на 8,7%.

Як повідомляв УНІАН, об`єм продажу сільськогосподарських продуктів на ринках Криму в листопаді 2009 р. залишився на рівні жовтня при підвищенні цін на 3%. За січень-жовтень 2009 р., в порівнянні з аналогічним періодом 2008 р., продаж сільгосппродуктів на ринках Криму зменшився на 7,9% при зростанні цін на 16,6%.