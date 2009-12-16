Донеччани забаргували за ЖКП більше 158 млн. грн.

У Донецьку в даний час борг населення за одержані житлово-комунальні послуги перевищив 158 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 15 грудня повідомив на прес-конференції донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За його словами, борг за комунальні послуги, куди входять квартплата, опалювання, гаряче і холодне водопостачання, електроенергія та постачання газу «вже перевалив за 158 млн. грн.».

Водночас, мер констатував, що за минулий місяць (за листопад) жителі міста отримали заробітної плати у розмірі 755 млн. 900 тис. грн. і 380,5 млн. грн. пенсійних виплат, але заплатили за всі види комунальних послуг тільки 71 млн. 40 тис. грн. «Тобто, жителі міста витратили на оплату житлово-комунальних послуг 6,25% від одержаних зарплат і пенсій», - відзначив О.ЛУК`ЯНЧЕНКО.

Він поскаржився на низький рівень оплати і закликав мешканців проявити свідомість та здійснити необхідні розрахунки за отримані житлово-комунальні послуги. «Якщо ми хочемо, щоб місто безперебійно забезпечувалося всіма енергоносіями в зимовий період, я прошу кожного згадати про платежі за житлово-комунальні послуги, зробити звірку і максимально сплатити, щоб ми могли в потрібних об`ємах купити газ і електроенергію», - скавав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.