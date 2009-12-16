Перевізники Полтави вимагають збільшити плату за проїзд

Перевізники Полтави 24 грудня оголосять страйк, якщо обласна адміністрація не збільшить плату за проїзд пасажирів із 1 грн. до 1,25 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Полтавської обласної асоціації перевізників Михайло КОСТОВ.

«Перевізники сьогодні надали губернатору Полтавської області Валерію АСАДЧЕВУ листа, в якому зазначено, що 24 грудня автобуси підприємств «УМАКО» і «Автосвіт» не вийдуть на маршрути, якщо не буде врегульовано питання щодо тарифу й його не буде піднято до справедливого рівня - 1 грн. 25 копійок», - сказав М.КОСТОВ.

За його словами, собівартість перевезення в Полтаві становить від 1,06 до 1,13 грн.

Заступник директора найбільшого міського перевізника - СП «УМАКО» Дмитро МІСНИК повідомив, що губернатор раніше своїм розпорядженням спочатку погоджував підвищення тарифів, але за 2 дні до набуття чинності – скасував.

У цій ситуації, як заявив М.КОСТОВ, заступник губернатора Андрій БАРАНОВ посилається на те, що рішення про подорожчання проїзду в Полтаві ще потрібно доопрацювати.

Як повідомлялося, 11 грудня в Полтаві перевізники пікетували ОДА і заблокували проїжджу частину автобусами, вимагаючи підняти тариф на перевезення пасажирів.

Віце-губернатор А.БАРАНОВ, який вийшов до пікетників, сказав, що підпис із узгодження про підняття тарифів відкликали, оскільки дані, які надали перевізники для розрахунків, виявилися необ`єктивними. Він запропонував перевізникам сісти за стіл переговорів.

В.АСАДЧЕВ, коментуючи пікет заявив, що не підпише розпорядження про підвищення тарифу на перевезення в місті Полтаві. Губернатор підкреслив, що обласна влада в кризовий для країни рік не дозволить перекладати на плечі простих людей проблеми перевізників.

"Нехай міська влада ті гроші, які сьогодні витрачаються на страйки, направить перевізникам як дотації й закриє це питання", - зазначив керівник області.