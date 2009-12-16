У 2025 році найчисленнішим стане населення Індії, а не Китаю

Американські експерти вважають, що до 2026 року чисельність населення Китаю почне скорочуватися.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, за прогнозами, оприлюдненими фахівцями з федерального Бюро перепису США, вже у 2025 році найбільш густонаселеною країною світу стане Індія.

За цими оцінками, у Китаї пік чисельності населення буде досягнуто у 2026 році, який становитиме менш як 1,4 млрд. чол. Раніше передбачалося, що цей рівень буде вищим і його буде досягнуто пізніше.

На думку американських фахівців, зміна динаміки пояснюється насамперед зниженням так званого "коефіцієнта плодючості". Йдеться про очікуване число пологів на кожну жінку.

У Китаї цей показник у 1990 році оцінювався у 2,2, а з 2000 року не перевищує 1,6. В Індії він зараз становить, за оцінками фахівців, 2,7. Відповідно, приріст населення в Індії дорівнює зараз приблизно 1,4% на рік. Це майже втричі вище, ніж у Китаї.