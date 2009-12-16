Лукашенко планує ввести цензуру в інтернеті

До білоруських ЗМІ потрапив проект указу Президента Білорусі "Про заходи з удосконалення використання національного сегменту глобальної комп`ютерної мережі інтернет", згідно з яким планується введення контролю за поширенням і доступом до інформації в білоруському секторі мережі. Проект документа першою опублікувала газета "Наша нiва", слідом за якою його передрукували сайти більшості опозиційних ЗМІ, передає Лента.ру.

Згідно з оприлюдненим документом, провайдерів інтернет-послуг зобов`яжуть "ідентифікувати користувачів мережі інтернет, яким вони надали дані послуги". За запитом одного користувача провайдери "надають послуги з обмеження доступу до інформації, зміст якої спрямовано на: здійснення екстремістської діяльності, розпалювання національної і релігійної ворожнечі", а також на поширення порнографічних матеріалів.

Крім того, доступ до зазначеної інформації для державних органів, державних організацій, установ освіти і культури має бути обмежений в обов`язковому порядку. У липні 2009 року стало відомо, що деякі білоруські парламентарії відвідують порносайти з робочих комп`ютерів.

За невиконання цих вимог провайдерів і користувачів у Білорусі зможуть відключати від інтернету на вимогу різних державних органів, а самі організації, що надають доступ до мережі, ліквідовувати у разі невчасного усунення порушень. Порядок ліквідації має встановити Рада міністрів країни.

Згідно з проектом документа, припинення діяльності провайдерів здійснюється на вимогу "уповноважених державних органів, а також державних органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів прокуратури, попереднього розслідування і податкових органів за наявності достатніх причин вважати, що продовження такого доступу сприятиме здійсненню правопорушенню".

Проект указу розширює повноваження створеного в квітні 2008 року оперативно-аналітичного центру при Адміністрації Президента Білорусі. Ця організація вже контролює реєстрацію доменних імен в зоні .by. У разі, якщо указ буде підписано, центр, зокрема, буде "за узгодженням з Президентом Республіки Білорусь" визначати перелік провайдерів інтернет-послуг в Білорусі, а також встановлювати "порядок надання послуг з обмеження доступу користувачів мережі інтернет до інформації, забороненої до розповсюдження відповідно до законодавства Республіки Білорусь".

Документ також встановлює терміни розробки норм законодавства, що передбачають "адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність" за порушення норм, що містяться в ньому. Крім того, в шестимісячний термін Радмін Білорусії має розробити "порядок державної реєстрації засобів масової інформації, поширюваних через мережу інтернет, і порядок розповсюдження їх продукції".

Представники опозиційних ЗМІ висловили побоювання, що формулювання, які містяться в документі, у випадку ухвалення указу, дозволять відключати білоруських користувачів від сайтів незалежних ЗМІ. До цього такої можливості у влади країни не було, оскільки більшість опозиційних інтернет-видань зареєстровані за межами доменної зони .by.

Тим часом, в Адміністрації Президента білоруським журналістам не підтвердили, але й не спростували достовірність опублікованого документа, порадивши звернутися з офіційним запитом. Згідно з білоруським законодавством, відповідь на офіційний запит ЗМІ може бути одержана впродовж 10 днів.