Міліція, податкова та СБУ будуть їздити в транспорті безкоштовно

Депутати Київської міської ради прийняли рішення про безоплатний проїзд працівників міліції, податкової міліції та Служби безпеки України у 2010 році в громадському пасажирському транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення сьогодні на засіданні сесії проголосували 102 з 114 присутніх в залі депутатів.

Депутати, таким чином, внесли зміни в попереднє рішення Київради від 27 листопада 2008 року «Про безоплатний проїзд у м. Києві працівників міліції, податкової міліції та Служби безпеки України», яке передбачало безкоштовний проїзд цих категорій пасажирів у 2008 та 2009 роках.

Рішення прийнято, враховуючи звернення правоохоронних органів щодо забезпечення реалізації права на безплатний проїзд їх працівників для виконання покладених на них обов`язків.