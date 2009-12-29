Держспоживстандарт забракував 37,3% піротехніки

Протягом IV кварталу 2009 року інспектори територіальних органів у справах захисту прав споживачів Держспоживстандарту України перевірили 29,7 тис. піротехнічних побутових виробів. З них забраковано та знято з реалізації 11,1 тис. ( 37,3%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що за вказаний період було перевірено 107 суб`єктів господарювання, що реалізовували піротехнічні вироби, у 80 із них виявили різного роду порушення.

Основними недоліками, через які бракували та знімали з реалізації товари, були відсутність необхідної інформації про товар (64%); відсутність супровідних документів щодо якості та безпеки (41,8%); невідповідність вимогам нормативних документів (НД) (21,6%).

Відповідно до ст. 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” діяльність, яка пов`язана з виробництвом і торгівлею піротехнічними виробами, підлягає ліцензуванню. Попри це фахівці Держспоживстандарту України під час перевірок виявляли випадки реалізації піротехнічних виробів без ліцензії.

Не у всіх підприємців були свідоцтва про проходження спеціальної підготовки та допуску до роботи з піротехнічними виробами, що є грубим порушенням вимог наказу МВС України від 23.12.2003 року № 1649 „Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів” (Правила).

Також були встановлені факти реалізації піротехнічних виробів без документів, що підтверджують їхню безпечність. Такі порушення встановлено у Херсонській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Київській, Закарпатській областях та в АР Крим.

Значна частина піротехнічних виробів, які пропонуються споживачам, – іноземного виробництва. Зазвичай, такі вироби не мають належного маркування (відсутня дата виготовлення).

Окрім цих порушень, фахівці Держспоживстандарту України виявили випадки продажу піротехнічних виробів без інструкції із застосування, що заборонено згідно із вимогами п. 7.6 Правил. Такі порушення встановили у Черкаській та Тернопільській областях.

Під час перевірки були виявлені факти реалізації виробів без захищення фітілів захисними ковпачками, плівками або пакуванням.

У Одеській, Київській і Житомирській областях та в АР Крим виявили піротехнічні вироби із простроченим терміном придатності.