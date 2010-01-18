Кінокритики США назвали кращих акторів 2009 року

Виконавець головної ролі у фільмі «Божевільне серце» Джеф БРІДЖЕС, а також виконавиця головної ролі у фільмі «Джулія і Джулія» Меріл СТРІП і головна героїня фільму «Невидима сторона» Сандра БУЛЛОК були названі Національною асоціацією кінокритиків США кращими акторами 2009 року, що робить їх головними претендентами на премію «Оскар».

Як передає Газета.Ru, кращим фільмом 2009 року названо бойовик «Повелитель бурі». Кращим фільмом у жанрі «екшн» визнано «Аватар» Джеймса КЕМЕРОНА.