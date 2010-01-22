Український ринок пива скоротився на 7,4%

Ринок пива України за підсумками 2009 року скоротився на 7,4% проти 2008 року і склав 265,3 млн. дал. Такі дані УНІАН повідомили в ЗАТ «Укрпиво».

При цьому виробництво пива скоротилося на 6,2%, в порівнянні з 2008 р. - до 300,5 млн. дал. Експорт пива скоротився на 2,9% - до 34,2 млн. дал, а імпорт – на 16,2% - до 1,6 млн. дал.

«Основними причинами падіння ринку, безумовно, є погіршення матеріального становища громадян через економічну кризу, а також безпрецедентний тиск на галузь з боку регулюючих органів», - відзначила генеральний директор ЗАТ «Укрпиво» Галина КОРЕНЬКОВА.

У 2009 р. відбулося практично двократне підвищення акцизу на пиво – з 0,31 до 0,6 грн. за літр з 1 липня 2009 року.

У повідомленні наголошують, що «хаос в законодавчому процесі та атмосфера повної невизначеності щодо умов роботи змусили пивоварів згорнути інвестиційні програми і припинити на невизначений термін більшість раніше запланованих проектів». Повернення до активного інвестування, за оцінками Асоціації, стане можливим тільки після остаточного визначення правил гри на пивному ринку.

У поточному році пивовари сподіваються «переламати» тенденцію скорочення об`ємів ринку. Проте, відзначають в «Укрпиві», припинення падіння виробництва буде можливе тільки у випадку збереження ставки акцизу на поточному рівні. Ще одним важливим чинником стабілізації ринку повинна стати зважена і така, що відповідає інтересам держави, суспільства і виробників, позиція українських законодавців.