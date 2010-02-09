В австрійській столиці з'явилася бібліотека просто неба

Безплатна література просто неба: в австрійській столиці встановили так звану "відкриту книжкову шафу". Тепер кожен читач може без надокучливих формальностей взяти будь-яку книжку із "шафи", але за однієї умови - натомість він має залишити якусь літературу зі своєї особистої колекції. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

Автором такого незвичайного проекту є уродженець Відня - діяч мистецтва Франк ГАССНЕР. Раніше такі "бібліотеки" були встановлені в німецьких містах Берлін, Бонн, Майнц, а також в австрійському місті Грац. "Весь відкритий простір у Відні здебільшого наповнений різними комерційними дрібницями", - повідомив Ф.ГАССНЕР під час відкриття "книжкової шафи". За його словами, проект є своєрідною відповіддю на таку "міську недолугість".

"Шафа" розташована просто на тротуарі і доступна всі 24 години на добу, в ньому - три великі стелажі, які вміщують близько 240 книжок. Нові примірники позначатимуться спеціальними етикетками, що допоможе читачеві легше зорієнтуватися при виборі твору. Для того, аби убезпечити "бібліотеку" від всіляких легковажних книжок, одна організація, яка "побажала залишитися не названою", пожертвувала доволі значну колекцію, в якій знайшлося місце і "Введенню в серфінг", й "Екологічному балансу Австрії".

Для захисту від несприятливої погоди організатори поклопоталися не тільки про похилу конструкцію "шафи", а й про двоє скляних дверцят. Офіційно ця незвичайна бібліотека працюватиме до 11 червня цього року.