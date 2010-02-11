У Маріуполі викрито конвертаційний центр

У місті Маріуполі Донецької області співробітники податкової міліції в ході оперативно-розшукових заходів викрили конвертаційний центр, грошовий обіг якого становив понад 100 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Державній податковій адміністрації в Донецькій області, виявлений центр був створений з метою прикриття незаконної діяльності з переведення коштів із безготівкової форми у готівку, виведення їх у тіньовий обіг і незаконного отримання прибутку.

Під час досудового слідства встановлено, що до протиправної діяльності причетні громадяни України, жителі м. Донецька, які 2007 року створили фіктивні підприємства і відкрили рахунку в декількох банківських установах регіону.

Податківцями встановлено, що у період з 2008 по 2009 роки організатори центру отримували від різних підприємств м. Маріуполя і м. Донецька на свої рахунки грошові кошти за нібито реалізовані товари, надані роботи й послуги. Організатори центру за грошовими чеками знімали готівку з рахунків і передавали її представникам підприємств, а залишок – 5-6% від перерахованих коштів – спрямовували на формування власного прибутку і відображали операції по нібито придбаним товарно-матеріальним цінностям або послугам від підприємств-банкрутів.

Обіг коштів через розрахункові рахунки вказаних підприємств становив понад 100 млн. грн., з яких близько 80 млн. грн. було знято готівкою і виведено у тіньовий обіг.

У ДПА Донецької області відзначили, що зараз матеріали даної кримінальної справи перебувають на розгляді в суді.