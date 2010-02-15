Кияни мають із розумінням поставитись до затримок із прибиранням снігу

Мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ просить киян із розумінням поставитись до того, що не всі прибудинкові території вчасно будуть розчищені від снігу.

Про це йдеться у зверненні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до киян, переданому УНІАН прес-службою Київської міської державної адміністрації.

За його словами, “цього року зима приготувала для нас тяжкі випробування, адже близько 40 років в Україні не було таких складних погодних умов. Київська влада, зі свого боку кинула усі сили на боротьбу з негодою. Наразі ситуація в столиці визнана надзвичайною, але для подолання наслідків негоди не вистачає ані людського, ані технічного ресурсу. Тож до прибирання снігу залучені не тільки комунальні, а й всі інші підприємства Києва”.

“Я особисто прошу кожного з вас поставитись з розумінням до того, що не всі прибудинкові території будуть розчищені вчасно, адже усі ресурси, у першу чергу будуть кинуті на прибирання основних транспортних магістралей для забезпечення безперебійної роботи громадського транспорту, проїзду спецавтомобілей: карет медичної допомоги, пожежників, правоохоронців”, - зазначив мер Києва.

Він нагадав, що за прогнозами метеорологів, ще три дні в столиці буде залишатися несприятлива погода, і закликав всіх киян, особливо людей старшого віку по можливості, залишатись на цей час у своїх домівках.

Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ закликав автовласників у ці дні утриматись від поїздок містом, а батьків – на час негоди залишати дітей вдома.

Мер столиці нагадав, що наразі склалась надзвичайно складна ситуація в усіх регіонах України. 234 населених пункти залишились без електрики через аварії ліній електропередач, ускладнений проїзд багатьма дорогами Запорізької, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Рівненської областей.

Через великі снігопади паралізоване життя і в інших столицях світу. Так, у Вашингтоні вже третій день не працюють державні установи, паралізовано інфраструктуру міста, заблоковано аеропорти, припинився рух наземного транспорту, а тисячі домівок залишились без електрики. Великі снігопади йдуть і у Європі, де спостерігається подібна ситуація: зокрема в Німеччині паралізований рух основними транспортними магістралями; в Польщі через снігопади 80 тисяч людей залишилось без електрики, в багатьох областях зупинений рух поїздів; в столиці Білорусі через снігопади оголошено надзвичайну ситуацію.