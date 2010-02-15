Томенко до Дня всіх закоханих презентував нове видання своєї книги

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО до Дня всіх закоханих 14 лютого презентував третє видання своєї книги «Теорія українського кохання».

Як передає кореспондент УНІАН, під час презентації М.ТОМЕНКО зазначив, що запропоноване дослідження варто розглядати як роздуми довкола важливої і невичерпної теми такого феномену як українське кохання.

«Моя спроба розпочати пошук у цьому напрямі зумовлена, з одного боку, відсутністю системних досліджень щодо сенсу, місії й історичних обставин формування концепції українського кохання, а з іншого – реальним станом сучасної національної культури, яка й на далі потерпає від впливу масових культур ближнього і дальнього зарубіжжя», - сказав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер додав, що це перша робота, яку він написав «не розумом, а серцем».

Разом із тим «Теорія українського кохання» - це насамперед історико-публіцистичне ессе, де проблема осмислена за допомогою філософського, літературного та етнопсихологічного матеріалу.

Книга складається з двох розділів – «Українське кохання у пошуках національної мрії» та «Антологія українського кохання».

В першому розділі відображається історичний шлях концепції українського кохання, розкривається образ української жінки в контексті покликання до кохання та відображується символіка і мова українського кохання.

Другий розділ присвячений українському коханню в листах, в поезії та в прозі.

Також видання вміщує короткий словник українського кохання.

За словами М.ТОМЕНКА, на День всіх закоханих більшість українців мають розуміти, що ми живемо в тій країні, де є різниця між коханням і любов’ю, оскільки кохання буває з першого погляду, а любов буде вічна.