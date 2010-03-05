Сьогодні працівники ДАІ вітатимуть жінок-водіїв
12:41, 05 березня 2010Права споживачів
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Сьогодні у Львові працівники ДАІ вітатимуть жінок-водіїв.
Як повідомила УНІАН прес-секретар Управління ДАІ у Львівській області Світлана ДОБРОВОЛЬСЬКА, усім жінкам-водям, які не порушували правила дорожнього руху і не мають несплачених штрафів, буде вручатися святковий торт, а жінкам-водіям, які припустяться порушень на дорогах, «замість торта даруватимуть буклет із зазначенням нових розмірів штрафів за порушення Правил дорожнього руху».
За словами С.ДОБРОВОЛЬСЬКОЇ, уже замовлено 300 тортів для подарунків жінкам-водіям.
Також С.ДОБРОВОЛЬСЬКА повідомила, що в УДАІ Львівщини працюють дві жінки, які безпосередньо патрулюють автошляхи.
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