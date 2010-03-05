Сьогодні працівники ДАІ вітатимуть жінок-водіїв

Сьогодні у Львові працівники ДАІ вітатимуть жінок-водіїв.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Управління ДАІ у Львівській області Світлана ДОБРОВОЛЬСЬКА, усім жінкам-водям, які не порушували правила дорожнього руху і не мають несплачених штрафів, буде вручатися святковий торт, а жінкам-водіям, які припустяться порушень на дорогах, «замість торта даруватимуть буклет із зазначенням нових розмірів штрафів за порушення Правил дорожнього руху».

За словами С.ДОБРОВОЛЬСЬКОЇ, уже замовлено 300 тортів для подарунків жінкам-водіям.

Також С.ДОБРОВОЛЬСЬКА повідомила, що в УДАІ Львівщини працюють дві жінки, які безпосередньо патрулюють автошляхи.