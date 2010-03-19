У Кіровограді нелегальний продаж цигарок приносить непогані гроші

За орієнтовними підрахунками, річна виручка від нелегального вуличного продажу цигарок у Кіровограді становить близько 6,2 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на робочій нараді в міськвиконкомі повідомив заступник директора Департаменту розвитку торгівлі, побутового обслуговування, транспорту та зв’язку Володимир КАЛЕНЧУК.

За його словами, в Кіровограді здійснюють торгівлю цигарками та іншими товарами без дозвільних документів і державної реєстрації більше 70 осіб. З однієї торгової точки щоденно реалізується від 20 до 50 пачок цигарок вартістю від 4 до 12 грн. за пачку. Щомісяця по місту реалізується більше 73 тис. пачок тютюнових виробів на суму понад 500 тис. грн., за рік – відповідно, 882 тис. пачок.

Також В.КАЛЕНЧУК зазначив, що в результаті міських рейдів виявлено 17 точок з продажу самогону. Лише з однієї точки в середньому за місяць реалізовується до 3 тис. літрів горілки кустарного виробництва.

Також у Кіровограді широко розгалужена мережа незаконної торгівлі свіжою рибою, молоком і молокопродуктами, грибами, м’ясом, кров’яною ковбасою, тортами та пиріжками домашнього приготування.

За результатами наради прийнято рішення активізувати боротьбу зі стихійною вуличною торгівлею за допомогою працівників правоохоронних органів. Розробити програму комплексних заходів протидії пообіцяв заступник начальника УМВС в Кіровоградській області Олександр СПІНУЛ.