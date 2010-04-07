Росіяни стали менше відкладати на чорний день

Переживши кризовий рік, росіяни з більшою впевненістю чекають позитивних змін в економіці і стали частіше замислюватися про купівлю житла і менше відкладати на чорний день. Як повідомляє РІА Новини , про свідчать результати досліджень Росстату, проведені в першому кварталі 2010 року. "Індекс споживчої впевненості, що відображає сукупні споживчі очікування населення, в першому кварталі 2010 року в порівнянні з четвертим кварталом 2009 року піднявся на 10 процентних пунктів і склав 10%", – йдеться в повідомленні статистичного відомства.

Індекс очікуваних змін економічної ситуації в Росії на короткострокову перспективу досяг позитивної відмітки і склав 1%, що вище за рівень четвертого кварталу 2009 року на 6 процентних пунктів. На можливі позитивні зміни в економіці вказали 25% опитаних проти 21% в четвертому кварталі 2009 року. Знизилося число респондентів, які впевнені, що зміни в економіці країни в найближчий рік матимуть негативний характер (21% проти 25% в четвертому кварталі 2009 року). Частка респондентів, які очікують поліпшення свого матеріального становища протягом наступних 12 місяців, складає 14% (у четвертому кварталі 2009 року - 13%). Погіршення свого матеріального становища прогнозує 17% респондентів проти 21% в четвертому кварталі 2009 року. Як і в попередньому кварталі, більше половини (56%) опитаних вважають, що їх матеріальне становище протягом наступних 12 місяців не зміниться.

Як і в попередньому кварталі, більше половини (51%) опитаних вважають несприятливими умови для великих покупок і заощаджень (у четвертому кварталі 2009 року - 54%). За даними Росстату, переживши кризовий 2009 рік, ті, хто робить заощадження, стали частіше відкладати на лікування (29,9% від числа респондентів, що роблять заощадження, в першому кварталі 2009 року проти 29,2% в першому кварталі 2009 року), на покупку нерухомості (25,3% проти 24,4%), для впорядкування житла, на покупку автомобіля, відпочинок, святкування (16,5% проти 15,1% роком раніше). Водночас, менше стали відкладати на старість і чорний день (12,7% проти 15,6%), на допомогу рідним і близьким (1,7% проти 1,8%). Заощадження на освіту відновилися на рівні 13,9%. Підвищення індексу споживчої впевненості в порівнянні з четвертим кварталом спостерігалося у всіх вікових групах населення, констатує Росстат.