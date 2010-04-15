У Донецьку на одне робоче місце претендують майже 5 осіб

У Донецьку на одне робоче місце претендують майже 5 зареєстрованих незайнятих громадян.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради з посиланням на дані міського центру зайнятості.

Так, станом на початок квітня поточного року чисельність незайнятих громадян, що перебувають на обліку в Донецькому міському центрі зайнятості, становила 4,7 тис. осіб, зокрема службовці - 3,2 тис., особи робочих професій – 1,3 тис., особи без професій – 0,2 тис.

В той же час потреба підприємств, установ і організацій Донецька в працівниках на початок квітня становила 970 осіб, зокрема службовців – 395, робочих професій - 458, для осіб без професії - 117 осіб.

У прес-службі відзначили, що в 1-му кварталі 2010 року послугами Донецької міської служби зайнятості скористалися 8,6 тис. незайнятих громадян.

Донецьким міським центром зайнятості було працевлаштовано 1,8 тис. осіб з числа незайнятого населення.

За направленням служби зайнятості в 2010 році 592 особи проходили професійне навчання. В оплачуваних громадських роботах, організованих службою зайнятості, взяли участь 456 осіб.

Рівень безробіття по Донецьку на 1 квітня 2010 року станови 0,7%, підсумували в прес-службі.