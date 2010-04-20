На Тернопільщині сільгоспродукти подорожчали на 8,7%

У Тернопільській області об`єми продажу сільськогосподарських продуктів на ринках в січні-березні 2010 року, порівняно з січнем-березнем 2009 року, зменшилися на 13,4%, при цьому ціни зросли на 8,7%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні статистики, продукти тваринництва подорожчали на 6,5%, їх продаж зменшився на 13,8%.

Продаж продуктів рослинництва скоротився на 12,8% при зростанні цін на 15,1%. Зокрема, свіжа капуста подорожчала в 2,7 разу (її продаж впав на 15,9%), часник – в 2,4 разу (продаж впав на 5,6%), лук – в 2,3 разу (-10,7%), морква – в 1,9 разу (-41,7%), буряк – в 1,7 разу (-21,6%).

Фрукти і ягоди в області подешевшали на 7,3%, їх продаж зріс на 4%, порівняно з січнем-березнем минулого року.

Хлібні вироби подешевшали на 0,4%, продаж зменшився на 16,2%.

Цукор подорожчав в 2,3 разу, продаж впав на 17%, масло – на 9% при зменшенні продажів на 8%.

М`ясопродукти в області подорожчали на 2,4%, їх продаж впав на 12,5%. Молокопродукти зросли в ціні на 25,1%, їх продаж зменшився на 19,5%. Яйця подорожчали на 46,8%, при цьому зафіксований спад їх продажу на 14,2%.