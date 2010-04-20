Власники київських МАФів просять чесних правил гри

Столичні підприємці - власники малих архітектурних форм просять міську владу передати районним держадміністраціям і радам право видавати дозволи на встановлення кіосків, а також наголошують на необхідності внесення змін у законодавство щодо земельних відносин.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили представники громадських організацій “Правозахист” і “Громадянський Корпус”, які захищають права малого та середнього бізнесу і налічують понад 1 тис. підприємців - власників МАФів (із загальною кількістю близько 5 тис. працівників).

Ситуацію, щодо МАФів, яка склалася у Києві на сьогодні, підприємці вважають нищенням малого та середнього бізнесу.

Вони наполягають на встановленні чесних “правил гри” щодо отримання дозволів на розміщення МАФів, зокрема створення прозорої системи оформлення відповідних документів.

“Фактично Київська влада віддала владні повноваження кільком комерційним структурам, хоча ці комерційні структури є комунальними підприємства – це КП “Київське інвестиційне агентство” (КІА) та КП “Благоустрій”. Фактично вони використовуються для викачування коштів із підприємців. Ми вважаємо за доцільне повернути повноваження районним радам, районним адміністраціям, які ближче до підприємців, які краще знають ситуацію в районах, щоб будь-яким чином запобігти монополізації цього ринку”, – заявив юрисконсульт ГО “Громадянський Корпус” Віктор КОБИЛЯНСЬКИЙ.

Він зазначив, що на сьогодні в столиці відбувається масовий демонтаж кіосків підприємців, серед яких значна частина тих, чиї документи зараз перебувають на переоформленні, і ця процедура загальмована через бездіяльність чиновників – “штучно затягується оформлення документації”. В результаті, за словами В.КОБИЛЯНСЬКОГО, фактично сьогодні відбувається незаконна конфіскація майна підприємців, а не благоустрій міста при демонтажу тимчасових споруд.

“Конституція України гарантує непорушність права власності, гарантує, що ніхто не може бути позбавлений права власності інакше, ніж у випадках передбачених законом. Натомість ми маємо затверджені Київрадою правила благоустрою, які як раз передбачають можливість проведення демонтажу тимчасових споруд, встановлених без належних дозволів”, - сказав В.КОБИЛЯНСЬКИЙ.

При цьому він звернув увагу, що демонтаж кіосків і всього майна, що знаходиться в них, відбувається без опису, що не гарантує підприємцям можливість його повернення. Більше того, за інформацією правозахисника, демонтовані кіоски вивозять на штрафмайданчик на вул. Богатирську, але плата за зберігання, яку вимагають там, “дуже часто в рази перевищує вартість самого кіоску, не кажучи вже про те, що відбувається руйнування цих МАФів, коли під час демонтажу деякі з них розрізають на шматки”.

Таким чином, зазначив В.КОБИЛЯНСЬКИЙ, підприємець залишається без своєї приватної власності або через надмірну суму грошей, яку вимагають за видачу МАФу, або через повне знищення об’єкту приватної власності без жодних судових рішень.

“Ми вважаємо, що в даній ситуації просто якесь наведення порядку є неможливим. Потрібні зміни в нормативних актах , зміни в законодавстві”, - наголосив юрисконсульт.

Представник ГО “Правозахист” Олександр ПОДГОРНИЙ у свою чергу додав, що ситуація сьогодні є критичною, тому що працівники Міністерства внутрішніх справ зайняли позицію “у розріз правових аспектів”. “Тобто позицію, яку займають комерційні структури в Києві – КІА та КП “Благоустрій”, – сказав він.

Правозахисник упевнений, що дії міської влади пов’язані із “банальним переділом власності”.

“Площі, які зараз вивільняються у Києві будуть зайняті найближчим часом... Зараз відбувається чистка від МАФів під тимчасові споруди нових конкретних “потрібних” людей”, - заявив О.ПОДГОРНИЙ.

Він переконаний, що ситуація в місті з масовим демонтажем МАФів стала можливою через те, що зруйнована стара система документообігу в дозвільній сфері, і тепер “можна ставити МАФи хоч на голові, бо зараз все вирішують гроші”.

О.ПОДГОРНИЙ наголосив, що підприємці вимагатимуть введення мораторію на встановлення нових МАФів, а також прозорого формування цін на отримання дозволів, оскільки зараз ця схема в ціновій політиці взагалі незрозуміла і не фіксована.

Голова ГО “Правозахист” Геннадій ЧЕРЕВКО висловив сподівання, що зараз в Києві вибудовується нова вертикаль влади у вказаній сфері: зокрема, змінено заступника мера, який курує напрямок (Дениса БАССА на Віктора СІВЦЯ), змінено керівників Головного управління з благоустрою та директора КП “Благоустрій”.

“Поки невідомо, як буде діяти ця нова влада, але хотілось би вірити, що не повториться те, про що ми сьогодні говоримо”, - сказав він.

За інформацією правозахисників, за останні півроку близько 100 листів про допомогу у вирішенні згаданої проблеми було відправлено підприємцями столиці в різні державні інстанції.