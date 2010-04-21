Перуанська кава визнана найкращою у світі на 22-у ярмарку Американської асоціації спешіеліті кава (Speciality Coffee Association of America), що відбувся в місті Анахейм (США).

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на державне інформаційне агентство Перу Andina, авторитетне журі віддало каві з передгір’їв Анд пальму першості "за смак і аромат" з-поміж 139 дегустованих зразків з 25 країн.

"Ми пишаємося тим, що змогли обійти багато знаменитих виробників, зокрема з Колумбії, Гватемали і Кенії. Заслужене визнання сприятиме подальшому розвиткові у нашій країні кавової галузі, в якій зайнято 160 тисяч родин", - заявив президент Національного управління Перу з виробництва кави Сесар РІВАС.

Переможець ярмарку - органічна кава "арабіка", вирощена без використання отруйних хімікатів і пестицидів на висоті більш як 1700 метрів над рівнем морять в долині Сантія в перуанському регіоні Пуно на півдні країни.

Перу посідає перше місце у світі з виробництва й експорту органічної кави.