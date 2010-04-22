“Чумак” випустив новий майонез “Провансаль”

Компанія “Чумак” поповнила лінійку майонезів, випустивши новий вид цього соусу – “Провансаль”.

Як повідомляє прес-служба, “Провансаль” – класичний майонез 67-відсоткової жирності, який виготовляють на основі традиційних рецептів із Провансу.

Повідомляють також, що компанія міняє упаковку інших видів майонезів.

Довідка УНІАН. «Чумак» – один з найбільших виробників продуктів харчування на томатній основі в Центральній і Східній Європі і виробник кетчупу, майонезу, соусів, консервованих овочів в Україні. Компанія «Чумак» заснована в 1996 році шведськими бізнесменами Карлом CТУРЕНОМ і Йоханом БОДЕНОМ. Компанія продає свою продукцію під однойменною торговою маркою.

«Чумак» володіє виробничими потужностями і логістичним центром в Каховці (Херсонська обл.), а також має офіси в Києві, Мінську та Москві.