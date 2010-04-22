Автомобілістів просять оцінити роботу дорожніх організацій

«Укравтодор» звертається до водіїв з пропозицією дати об`єктивну оцінку якості виконаних робіт з ліквідації вибоїн на дорогах загального користування у всіх регіонах України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінтрансзв’язку.

Згідно з повідомленням, відгуки можна залишати, зателефонувавши до диспетчерської «Укравтодору» за номерами (044) 287-11-40, 287-42-18.

За даними відомства, на сьогодні в країні виконують ямковий ремонт близько 700 дорожніх організацій різних форм власності. Реалізація всіх робіт на автодорогах державного і місцевого значення здійснюється за спеціально розробленим графіком з конкретно визначеними термінами. Роботи з ліквідації вибоїн і деформації покриття на дорогах загального користування міжнародного значення мають бути завершені до 9 травня цього року, державного значення - до 30 травня. Відновити дорожнє полотно на автодорогах місцевого значення шляховики планують до 15 червня.

За даними міністерства, після зимової експлуатації з 22 тисяч кілометрів автодоріг державного значення уражено пошкодженнями і деформаціями 10800 км, що становить майже 48% від загальної протяжності.

Ліквідація ямковості – це перший етап ремонту покриття доріг після зимового періоду. Другим етапом стане відновлення зруйнованих ділянок автомобільних доріг, які неможливо відремонтувати ямковим ремонтом. У міністерстві нагадують, що «Укравтодор» несе відповідальність за стан доріг поза межами населених пунктів.