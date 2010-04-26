У Херсоні поліпшать якість питної води

На виконання заходів з поліпшення якості питної води в Херсоні необхідно 139,177 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано проекті Комплексної програми реформування й розвитку житлово-комунального господарства Херсона, узгодженої виконкомом міськради Херсона .

Згідно з проектом програми, заходи, заплановані на 2010 - 2014 роки, передбачають тампонування зношених водозабірних свердловин, які забруднюють водоносні горизонти; будівництво нових свердловин; будівництво нового водозабору.

У програмі відзначається, що вода, яку подає КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Херсона", неоднорідна за своїм складом. Близько 30% свердловин подають воду з відхиленням від Держстандарту за солевмістом.