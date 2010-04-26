На Буковині правоохоронці викрили підпільний м'ясо-молочний цех

У Чернівцях правоохоронці викрили підпільний м`ясо-молочний цех, у якому вилучили понад 5 тонн продукції.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, у підпільному цеху виявили, зокрема, понад 10 різновидів сиру, декілька видів вершкового масла, дріжджі, сметану, декілька різновидів риби та оселедця, м’ясні вироби.

Під час перевірки виявлено ряд порушень трудового законодавства та санітарно-епідеміологічних норм, також на даний цех не було документів дозвільного характеру.

Вилучено понад 5 тонн продукції. Санітарно-епідеміологічна станція проводить дослідження щодо встановлення її якості.

СЕС винесла постанову про накладення штрафних санкцій на загальну суму понад 60 тис. грн.

Під час перевірки також встановлені понад 40 магазинів, кафе, барів, де реалізовувалась дана продукція.

Розглядається питання про порушення кримінальної справи.