Українці відчують істотне поліпшення життя впродовж 10 років

На сьогодні в Україні продовжується криза, і істотного поліпшення життя українці можуть очікувати впродовж 10 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу "Інтер".

"Ситуація в країні важка. Доходи не покривають поки що і половини необхідних витрат. І тому ми змушені зараз економити, наводити лад, вживати заходи з пожвавлення економіки", - сказав М.АЗАРОВ.

Він додав, що говорити про вихід з кризи можна буде лише після того, коли об`єм виробництва вийде на рівень 2007 року.

"Криза, на превеликий жаль, процвітає... Ми вийдемо з кризи тоді, коли ми відновимо об`єм виробництва на рівні 2007 року", - підкреслив прем`єр.

У зв`язку з цим М.АЗАРОВ відзначив, що українсько-російські угоди, підписані 21 квітня в Харкові, життєво важливі для України. "Ми сподіваємося, що зараз вже (як наслідок зниження ціни на газ - УНІАН) запрацює і хімія, запрацює здебільшого металургія, і так далі потягнеться ланцюжок", - сказав М.АЗАРОВ.

Він також підкреслив, що ті підходи, які уряд планує використовувати для оздоровлення і розвитку економіки, дозволяють очікувати, що весь народ України в найближчі 10 років відчує істотне поліпшення рівня життя.