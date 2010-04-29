У Черкаській області зменшилась кількість реалізованих послуг

У січні-березні 2010 р. підприємствами сфери послуг Черкаської області реалізовано споживачам послуг на 666,9 млн. грн., що на 0,8% (у фактичних цінах) більше або на 8,4% менше (у порівняльних цінах) за рівень відповідного періоду 2009 р.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Об`єм послуг, реалізованих споживачам в березні 2010 р., складає 232,9 млн. грн., що на 9% більше (у порівнянних цінах), ніж в лютому 2010 р. і на 8,6% менше, ніж у березні в минулого року.

У структурі об`єму послуг, реалізованих в березні 2010 р., як і в попередньому році, переважають послуги транспорту і зв`язку (77,5% загального об`єму послуг в березні 2010 р. і 81,7% в березні 2009 р.) і операції з нерухомим майном (відповідно 14,6% і 11,2%).

Питома вага об`єму послуг, реалізованих населенню в січні-березні 2010 р., в загальному об`ємі складає 29,4%. Об`єм послуг, реалізованих населенню, складає 196,1 млн. грн., що більше за відповідний період 2009 року на 21,2% (у фактичних цінах). Об`єм послуг, реалізованих населенню з початку року, з розрахунку на одну людину, складає 151,5 грн.