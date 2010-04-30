Кожному шостому українцю не вистачає грошей на їжу

На сьогодні близько 16,9% українців відчувають себе бідними. Такі результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

При цьому під бідними соціологи інституту вважають людей, яким грошей не вистачає навіть не їжу.

Дані були озвучені в ході круглого столу "Реалії і перспективи подолання бідності в Україні" за участю міністрів, депутатів і міжнародних організацій.

Аналіз даних за кожен місяць 2009 року показує, що істотне зростання бідності в Україні почалося в лютому-березні, максимум було в травні – майже 20%. За даними Інституту соціології, найнижчий рівень бідності в Україні зафіксований в 2008 року – 11%.

За словами міжнародного консультанта Представництва Усесвітнього Банку в Україні Яна Швейнера, з метою подолання бідності в нашій країні необхідно проводити реформи.

"Трудова мобільність підвищилася, але залишається обмеженою. Реформи позитивно впливають на ринок праці, але мають обмежені результати. Рівень безробіття залишається достатньо високим. Виробництво росте швидше, ніж кількість робочих місць, тому важливо уникати скорочення штатів", - говорить Швейнер.

Відзначимо, згідно класифікації Всесвітнього Банку, ліміт бідності для країн Східної Європи і СНД – 4 долари на день, для розвинених країн – 14,4 долара. Згідно норм Євросоюзу передбачено, що бідними є ті, хто отримує в місяць менше 60% середнього доходу по країні, тобто, приблизно – 790 євро в середньому по ЄС після сплати всіх податків.

Опитування проведено методом інтерв`ю, в ньому узяли участь 1997 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України.

Як повідомлялося, за статистикою ООН, за межею бідності в Україні перебувають 78% людей. Уповноважена з прав людини Ніна Карпачова заявила, що українці збідніли за останній рік на 10%.

ТСН