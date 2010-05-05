АМК оштрафував черкаську фірму за обман споживачів

Черкаське обласне відділення АМК оштрафувало ПП "ФА-АРТ" за недобросовісну конкуренцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського обласного відділення АМК, у відділенні встановили, що підприємство випустило партію оцту з назвою “Яблучний натуральний”, що суперечило складу цієї продукції.

Крім того, на етикетці дійсний склад оцту виклали таким чином, що споживач не міг сприйняти даної інформації, і вказані технічні умови, за якими неможливо виготовляти натуральний яблучний оцет.

Такі дії вводили споживачів в оману щодо складу, способу виготовлення і споживчих властивостей товару.