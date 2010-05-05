АМК оштрафував черкаську фірму за обман споживачів
10:28, 05 травня 2010Права споживачів
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Черкаське обласне відділення АМК оштрафувало ПП "ФА-АРТ" за недобросовісну конкуренцію.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського обласного відділення АМК, у відділенні встановили, що підприємство випустило партію оцту з назвою “Яблучний натуральний”, що суперечило складу цієї продукції.
Крім того, на етикетці дійсний склад оцту виклали таким чином, що споживач не міг сприйняти даної інформації, і вказані технічні умови, за якими неможливо виготовляти натуральний яблучний оцет.
Такі дії вводили споживачів в оману щодо складу, способу виготовлення і споживчих властивостей товару.
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