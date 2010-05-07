У Києві затвердять нову програму розміщення МАФів

На найближчій сесії Київради буде затверджено нову програму розміщення в столиці малих архітектурних форм (МАФів).

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі профільного заступника голови Київської міської державної адміністрації Валерія МИРОНОВА.

«На сьогодні розробляється нова програма установки малих архітектурних форм у межах столиці, яку буде затверджено вже на найближчій сесії Київради. Наша мета – поліпшити зовнішній вигляд столиці, не створюючи додаткових труднощів для підприємців міста», - сказав заступник мера.

За словами В.МИРОНОВА, за основу розробки нової програми взято існуючі норми і порядок розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.

На його думку, нова систематизована процедура отримання дозволів на розміщення торгових кіосків задовольнить представників малого бізнесу.

«Ми ведемо переговори з найбільшими асоціаціями торговців. І всі нововведення у розробці даної програми внесено за їх безпосередньої участі, з урахуванням їх пропозицій та інтересів», - відзначив В.МИРОНОВ.

Він запевнив, що після впровадження комплексної схеми розміщення малих архітектурних форм всі, хто раніше легально одержав документи на установку кіосків, без проблем одержать дозвіл нового зразка.

«Згідно з новою схемою, процедура отримання відповідного дозволу стане дешевшою і дасть підприємцям гарантії тривало та цивілізовано вести свій бізнес», - сказав представник міської влади.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня 2010 р. мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що у Києві введено мораторій на встановлення малих архітектурних форм, проте його ніхто не виконує.

20 квітня столичні підприємці - власники МАФів просили міську владу передати районним держадміністраціям і радам право видавати дозволи на встановлення кіосків.

Ситуацію з МАФами, яка склалася в Києві на сьогодні, підприємці вважають знищенням малого і середнього бізнесу.

Вони наполягали на встановленні чесних “правил гри” при отриманні дозволів на розміщення МАФів, зокрема на створенні прозорої системи оформлення відповідних документів.

“Фактично київська влада віддала владні повноваження кільком комерційним структурам, хоча ці комерційні структури є комунальними підприємства – це КП “Київське інвестиційне агентство” (КІА) і КП “Благоустрій”... Фактично вони використовуються для викачування коштів з підприємців. Ми вважаємо за доцільне повернути повноваження районним радам, районним адміністраціям, які ближчі до підприємців, які краще знають ситуацію в районах, щоб якимсь чином запобігти монополізації цього ринку”, – заявив юрисконсульт ГО “Громадський Корпус” Віктор КОБИЛЯНСЬКИЙ.

Він відзначив, що на сьогодні у столиці триває масовий демонтаж кіосків підприємців, серед яких значна частина тих, чиї документи зараз перебувають на переоформленні, і цю процедуру загальмовано через бездіяльність урядовців – “штучно затягується оформлення документації”. Як результат, за словами В.КОБИЛЯНСЬКОГО, фактично сьогодні відбувається незаконна конфіскація майна підприємців, а не впорядкування міста при демонтажі тимчасових споруд.