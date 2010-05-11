На Кіровоградщині збільшилася кількість небезпечних відходів

У Кіровоградській області минулого року кількість відходів І-ІІІ класів небезпеки збільшилася на 2,8 тис. тонн (на 18,3%) і на початок 2010 року становила 15,3 тис. тонн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Основна частина новоутворених відходів належить до ІІІ класу небезпеки – 2,4 тис. тонн або 84,4%, відходи ІІ й І класу становлять 426,8 тонн і 9,7 тонн відповідно.

До основних сфер виробництва небезпечних відходів належать видобувна й переробна промисловості (80% і 7,1%), сільське та лісове господарство (3,9%), транспорт (3,6%).

Найбільша кількість відходів зосереджена на території підприємств Кіровограда – 7,8 тис. тонн (50,9%) і Світловодська – 2,4 тис. тонн (15,9%), а також на території Петровського – 2,8 тис. тонн (18,4%) й Кіровоградського – 1,3 тис. тонн (8,4%) районів.

Відпрацьовані матеріали, що містять нафтопродукти, становлять 51,2% (7,8 тис. тонн) усіх небезпечних відходів в області.

Відходи виробництва, що містять органічні з`єднання, становлять 16,3% (2,5 тис. тонн), метали та їх з`єднання – 11,4% (1,8 тис. тонн), інші – 1,1% (0,2 тис. тонн).